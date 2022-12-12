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Лузанова Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1904

Сын: Лузанов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лузанов Иван Петрович

Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Симельникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лузанов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лузанов Борис Петрович

Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
12.09.1915 ст.

Сын: Лузанов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Лузанов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович

Рождение ребёнка
01.04.1921

Дочь: Лузанова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович

Лебедин, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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