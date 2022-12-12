Лузанова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1904
Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Симельникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович
Рождение ребёнка
12.09.1915 ст.
Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович
Рождение ребёнка
01.04.1921
Дочь: Лузанова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Лузанов Петр Трофимович
Смерть
Неизвестно