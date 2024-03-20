Ермолаева Анастасия Трофимова Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаева Анастасия Трофимова Трифонова

Ермолаева Анастасия Трофимова Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1899 ст.

Муж: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
2 жена
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.

Дочь: Ефросинья Ильина

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.

Сын: Ермолаев Илья Ильин

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1903 ст.

Дочь: Надежда Ильина

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1909 ст.

Сын: Ермолаев Павел Ильин

Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close