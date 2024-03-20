Ермолаева Анастасия Трофимова Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.01.1899 ст.
2 жена
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.
Дочь: Ефросинья Ильина
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
близнец
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
близнец
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.
Сын: Ермолаев Илья Ильин
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
Рождение ребёнка
16.09.1903 ст.
Дочь: Надежда Ильина
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
Рождение ребёнка
01.06.1909 ст.
Сын: Ермолаев Павел Ильин
Отец ребёнка: Ермолаев Илья Нестеров
Смерть
Неизвестно