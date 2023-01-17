Просветов Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения10.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1969
Дочь: Белозерцева Наталья Петровна
Мать ребёнка: Просветова Лариса Пантелеймоновна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.08.1973
Сын: Просветов Сергей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Братск, город Братск, Иркутская область