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Просветов Петр Петрович

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Место рождения

Озёрки, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Озёрки, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.02.1969

Дочь: Белозерцева Наталья Петровна

Мать ребёнка: Просветова Лариса Пантелеймоновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.08.1973

Сын: Просветов Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Братск, город Братск, Иркутская область
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