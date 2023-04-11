Струбинская Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струбинская Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыкачев Михаил Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
1902

Муж: Струбинский Степан Александрович

Нива, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Струбинская Ольга Степановна

Отец ребёнка: Струбинский Степан Александрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Струбинский Михаил Степанович

Отец ребёнка: Струбинский Степан Александрович

Смерть
Неизвестно

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