Струбинская Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыкачев Михаил Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Нива, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Струбинская Ольга Степановна
Отец ребёнка: Струбинский Степан Александрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Струбинский Михаил Степанович
Отец ребёнка: Струбинский Степан Александрович
Смерть
Неизвестно