Струбинский Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Нива, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Струбинская Ольга Степановна
Мать ребёнка: Струбинская Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Струбинский Михаил Степанович
Мать ребёнка: Струбинская Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно