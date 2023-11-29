Струбинский Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струбинский Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1902

Жена: Струбинская Ольга Михайловна

Нива, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Струбинская Ольга Степановна

Мать ребёнка: Струбинская Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Струбинский Михаил Степанович

Мать ребёнка: Струбинская Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно

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