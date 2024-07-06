Зенченко Иларион Миронович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зенченко Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
13.06.1878 ст.
Покровское, Чернігівська область
Фёдор Фёдорович Синюта
Рождение ребёнка
13.07.1886 ст.
Сын: Зенченко Михаил Иларионович
Мать ребёнка: Зенченко Агриппина Максимовна
Рождение ребёнка
13.07.1886 ст.
Сын: Зенченко Гавриил Иларионович
Мать ребёнка: Зенченко Агриппина Максимовна
Смерть
Неизвестно