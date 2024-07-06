Зенченко Иларион Миронович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенченко Иларион Миронович

Место рождения

Слободка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зенченко Мирон

Мать: не указана

Слободка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенченко Агриппина Максимовна

Восприемник
13.06.1878 ст.
Покровское, Чернігівська область
Фёдор Фёдорович Синюта
Рождение ребёнка
13.07.1886 ст.

Сын: Зенченко Михаил Иларионович

Мать ребёнка: Зенченко Агриппина Максимовна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1886 ст.

Сын: Зенченко Гавриил Иларионович

Мать ребёнка: Зенченко Агриппина Максимовна

Слободка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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