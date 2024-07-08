Зенченко Мирон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенченко Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко (Зенченко) Дарья Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синюта (Зенченко) София Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенченко Иларион Миронович

Мать ребёнка: не указана

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Федоренко (Зенченко) Анна Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Слободка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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