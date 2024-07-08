Зенченко Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко (Зенченко) Дарья Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синюта (Зенченко) София Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенченко Иларион Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Федоренко (Зенченко) Анна Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно