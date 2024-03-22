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Белорукова (Чупина) Дарья Власова

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Чупин Власий Леонтьев

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Муж: Белоруков Антип Алексеев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 68. Брак с. Осколковского запасной рядовой Антип Алексеев Белоруков православного вероисповедания первым браком 25 лет и с. Осколковского крестьянская дочь девица Д... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1902 ст.

Сын: Белоруков Василий Антипов

Отец ребёнка: Белоруков Антип Алексеев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 5. Воспреемники - солдатский сын Александр Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Ирина Алексеева Белорукова
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.

Сын: Белоруков Андрей Антипов

Отец ребёнка: Белоруков Антип Алексеев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 28.
Рождение ребёнка
10.11.1907 ст.

Сын: Белоруков Иоанн Антипов

Отец ребёнка: Белоруков Антип Алексеев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Поручители - Филип Василиев Чупин и крестьянская жена Елизавета Власиева Белорукова
Рождение ребёнка
27.10.1908 ст.

Сын: Белоруков Иоанн Антипов

Отец ребёнка: Белоруков Антип Алексеев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-1014 (ГААК, г. Барнаул). Восприемники того же села крестьянин Ефим Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Ксения Власиева Чупина
Смерть
Неизвестно
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