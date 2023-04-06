Белоруков Антип Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Жена: Белорукова Дарья Власова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 68. Брак с. Осколковского запасной рядовой Антип Алексеев Белоруков православного вероисповедания первым браком 25 лет и с. Осколковского крестьянская дочь девица Д... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1902 ст.
Сын: Белоруков Василий Антипов
Мать ребёнка: Белорукова Дарья Власова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 5. Воспреемники - солдатский сын Александр Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Ирина Алексеева Белорукова
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Белорукова Дарья Власова
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 28.
Смерть
Неизвестно