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Белоруков Антип Алексеев

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Жена: Белорукова Дарья Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 68. Брак с. Осколковского запасной рядовой Антип Алексеев Белоруков православного вероисповедания первым браком 25 лет и с. Осколковского крестьянская дочь девица Д... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1902 ст.

Сын: Белоруков Василий Антипов

Мать ребёнка: Белорукова Дарья Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 5. Воспреемники - солдатский сын Александр Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Ирина Алексеева Белорукова
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.

Сын: Белоруков Андрей Антипов

Мать ребёнка: Белорукова Дарья Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 28.
Смерть
Неизвестно
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