Белоруков Василий Антипов
Место рождения
Дата рождения23.02.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1902 ст.
Отец: Белоруков Антип Алексеев
Мать: Белорукова Дарья Власова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 5. Воспреемники - солдатский сын Александр Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Ирина Алексеева Белорукова
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Белорукова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Белорукова Анастасия Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно