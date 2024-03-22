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Белоруков Василий Антипов

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.02.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1902 ст.

Отец: Белоруков Антип Алексеев

Мать: Белорукова Дарья Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 5. Воспреемники - солдатский сын Александр Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Ирина Алексеева Белорукова
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Белорукова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Белорукова Анастасия Осипова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белорукова Анастасия Осипова

Смерть
Неизвестно
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