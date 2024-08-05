Фомин Григорий Игнатьевич 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Григорий Игнатьевич

Фомин Григорий Игнатьевич

Место рождения

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Фомин Игнат

Мать: не указана

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина (Кологорова) Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
12.07.1899

Дочь: Еремина (Фомина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Фомина (Кологорова) Анна Емельяновна

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Фомин Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Фомина (Кологорова) Анна Емельяновна

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фомин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Фомина (Кологорова) Анна Емельяновна

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Фомина) Наталья? Григорьевна

Мать ребёнка: Фомина (Кологорова) Анна Емельяновна

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.