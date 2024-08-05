Фомин Григорий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Фомин Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1899
Дочь: Еремина (Фомина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Фомина (Кологорова) Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Фомин Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Фомина (Кологорова) Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фомин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Фомина (Кологорова) Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Фомина) Наталья? Григорьевна
Мать ребёнка: Фомина (Кологорова) Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно