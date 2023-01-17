Осинкина Параскева Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1853 ст.
Дочь: Киселёва Агафья Евграфовна
Отец ребёнка: Осинкин Евграф Никитич
Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно