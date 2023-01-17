Осинкина Параскева Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина Параскева Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1853 ст.

Дочь: Киселёва Агафья Евграфовна

Отец ребёнка: Осинкин Евграф Никитич

Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинкин Евграф Никитич

Смерть
Неизвестно
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