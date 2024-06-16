Залесская Матрёна Прохоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1887 ст.
Дочь: Залесская Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
27.10.1889 ст.
Сын: Залесский Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
23.05.1891 ст.
Дочь: Залесская Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
27.12.1892 ст.
Сын: Залесский Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
06.10.1897 ст.
Сын: Залесский Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.
Дочь: Залесская Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.
Сын: Залесский Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно