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Залесская Матрёна Прохоровна

Место рождения

Мишово, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишово, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Залесский Дмитрий Лаврентьевич

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1887 ст.

Дочь: Залесская Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
27.10.1889 ст.

Сын: Залесский Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
23.05.1891 ст.

Дочь: Залесская Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
27.12.1892 ст.

Сын: Залесский Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
06.10.1897 ст.

Сын: Залесский Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.

Дочь: Залесская Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.

Сын: Залесский Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Залесский Дмитрий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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