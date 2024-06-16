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Залесский Дмитрий Лаврентьевич

Место рождения

Солодёха, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Залесская Матрёна Прохоровна

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1887 ст.

Дочь: Залесская Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна

Рождение ребёнка
27.10.1889 ст.

Сын: Залесский Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна

Рождение ребёнка
23.05.1891 ст.

Дочь: Залесская Ефросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна

Рождение ребёнка
27.12.1892 ст.

Сын: Залесский Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна

Рождение ребёнка
06.10.1897 ст.

Сын: Залесский Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна

Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.

Дочь: Залесская Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна

Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.

Сын: Залесский Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна

Смерть
Неизвестно

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