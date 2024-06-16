Залесский Дмитрий Лаврентьевич
Место рожденияСолодёха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1887 ст.
Дочь: Залесская Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна
Рождение ребёнка
27.10.1889 ст.
Сын: Залесский Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна
Рождение ребёнка
23.05.1891 ст.
Дочь: Залесская Ефросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна
Рождение ребёнка
27.12.1892 ст.
Сын: Залесский Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна
Рождение ребёнка
06.10.1897 ст.
Сын: Залесский Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна
Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.
Дочь: Залесская Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна
Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.
Сын: Залесский Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Залесская Матрёна Прохоровна
Смерть
Неизвестно