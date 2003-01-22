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Кривцов Владимир Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1945

Дата смерти

22.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ук
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1945

Отец: Кривцов Филипп Игнатьевич

Мать: Кривцово Прасковья

Рождение ребёнка
29.03.1974

Дочь: Кривцова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Кривцова Людмила дмитриевна

Рождение ребёнка
21.12.1981

Дочь: Кривцова елена Владимировна

Мать ребёнка: Кривцова Людмила дмитриевна

Смерть
22.01.2003
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