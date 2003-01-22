Кривцов Владимир Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1945
Дата смерти22.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1945
Отец: Кривцов Филипп Игнатьевич
Мать: Кривцово Прасковья
Рождение ребёнка
29.03.1974
Дочь: Кривцова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Кривцова Людмила дмитриевна
Рождение ребёнка
21.12.1981
Дочь: Кривцова елена Владимировна
Мать ребёнка: Кривцова Людмила дмитриевна
Смерть
22.01.2003