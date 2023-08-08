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Кривцова Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ук
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1974

Отец: Кривцов Владимир Филиппович

Мать: Кривцова Людмила дмитриевна

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