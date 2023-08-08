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Кривцова Ирина Владимировна
Кривцова Ирина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.1974
Пол
Женский
Отец
Кривцов Владимир Филиппович
1945 г.р.
Мать
Кривцова Людмила дмитриевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ук
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1974
Отец:
Кривцов Владимир Филиппович
Мать:
Кривцова Людмила дмитриевна
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