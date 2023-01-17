Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Артемий Антонович
Отец ребёнка: Антон Филиппович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Гликерия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Филиппович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Антон Филиппович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Антон Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно