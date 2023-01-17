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Бляхман Алексей (Иосифович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1909

Дата смерти

14.09.1944

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909

Отец: Бляхман Иосиф Лазаревич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.01.1924

Сын: Бляхман Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Бляхман Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 01.01.1938

Дочь: Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Бляхман Анна Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
секретарь горсовета
Смерть
14.09.1944
Похороны
Неизвестно
Бауска, Bauskas novads
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