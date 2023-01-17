Бляхман Алексей (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1909
Дата смерти14.09.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909
Отец: Бляхман Иосиф Лазаревич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.01.1924
Сын: Бляхман Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Бляхман Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 01.01.1938
Дочь: Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Бляхман Анна Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь горсовета
Смерть
14.09.1944
Похороны
Неизвестно
Бауска, Bauskas novads