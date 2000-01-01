Бляхман Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.01.1924
Сын: Бляхман Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Бляхман Алексей (Иосифович)
Рождение ребёнка
Около 01.01.1938
Дочь: Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Бляхман Алексей (Иосифович)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.02.1942