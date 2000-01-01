Бляхман Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.02.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.01.1924

Сын: Бляхман Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Бляхман Алексей (Иосифович)

Рождение ребёнка
Около 01.01.1938

Дочь: Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Бляхман Алексей (Иосифович)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.02.1942
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