Князева ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Князева ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла До 1850, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
(Князева) Прасковья Михайловна1835 г.р.
(Князева) Мария Михайловна1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Князева) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Князева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1850
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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