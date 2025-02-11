Князева ?
женский, родилась Неизвестно
умерла До 1850, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
(Князева) Прасковья Михайловна1835 г.р.
(Князева) Мария Михайловна1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Князева) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Князева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
До 1850