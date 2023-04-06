Князев (однодворец) Михаил Фотиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев (однодворец) Михаил Фотиевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Князев (однодворец) Фотий Васильевич

Мать: Князева ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Князева ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Князева ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Князев (однодворец) Яков Михайлович

Мать ребёнка: Князева ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Князев (однодворец) Иван Михайлович

Мать ребёнка: Князева ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева ?

Смерть
Неизвестно
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