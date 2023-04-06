Князев (однодворец) Михаил Фотиевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Князев (однодворец) Фотий Васильевич
Мать: Князева ?
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Князева ?
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Князева ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Князев (однодворец) Яков Михайлович
Мать ребёнка: Князева ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Князев (однодворец) Иван Михайлович
Мать ребёнка: Князева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева ?
Смерть
Неизвестно