Мамонтов Филипп Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Мамонтов Козма Филиппович
Мать ребёнка: Мамонтова Домника Андреевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мамонтов Захар Филиппович
Мать ребёнка: Мамонтова Домника Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно