Мамонтов Филипп Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Филипп Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Мамонтов Козма Филиппович

Мать ребёнка: Мамонтова Домника Андреевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Мамонтов Захар Филиппович

Мать ребёнка: Мамонтова Домника Андреевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Домника Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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