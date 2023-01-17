Мамонтова Домника Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова Домника Андреевна

Мамонтова Домника Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Мамонтов Козма Филиппович

Отец ребёнка: Мамонтов Филипп Сидорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Мамонтов Захар Филиппович

Отец ребёнка: Мамонтов Филипп Сидорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Филипп Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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