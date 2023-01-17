Мамонтова Домника Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Мамонтов Козма Филиппович
Отец ребёнка: Мамонтов Филипп Сидорович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мамонтов Захар Филиппович
Отец ребёнка: Мамонтов Филипп Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно