Демидов Иван Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1882 ст.
1882 272
Рождение ребёнка
28.09.1883 ст.
Дочь: (Демидова) Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Демидова (Сухарева) Татьяна Артемьевна
1883 435
Смерть
Неизвестно