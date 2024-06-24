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Демидов Иван Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ахлыстино, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.07.1882 ст.

Жена: Демидова (Сухарева) Татьяна Артемьевна

1882 272
Рождение ребёнка
28.09.1883 ст.

Дочь: (Демидова) Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Демидова (Сухарева) Татьяна Артемьевна

Ахлыстино, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
1883 435
Смерть
Неизвестно

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