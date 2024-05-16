Кузьмин Александр Феодосьевич 13.07.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Александр Феодосьевич

Кузьмин Александр Феодосьевич

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

13.07.1956

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1956

Отец: Кузьмин Феодосий Павлович

Мать: Кузьмина Августа Афанасьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Павел Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Марина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Павел Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Марина Александровна

Рождение ребёнка
13.03.1977

Сын: Кузьмин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Марина Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.