Кузьмин Александр Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1956
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Павел Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Павел Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Марина Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1977
Сын: Кузьмин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Марина Александровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
2006