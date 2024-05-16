Кузьмина Марина Александровна 09.01.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмина Марина Александровна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

09.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1955

Отец: Серов Александр Васильевич

Мать: Серова Валентина Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Павел Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Феодосьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Павел Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Феодосьевич

Рождение ребёнка
13.03.1977

Сын: Кузьмин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Феодосьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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