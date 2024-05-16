Кузьмина Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения09.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Павел Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Феодосьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Павел Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Феодосьевич
Рождение ребёнка
13.03.1977
Сын: Кузьмин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Феодосьевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область