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Подлесный Дмитрий Тимофеевич

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Место рождения

Гостагаевская

Дата рождения

05.11.1934

Дата смерти

11.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1934

Отец: Подлесный Тимофей Игнатьевич

Мать: Подлесная (Грецкая) Ульяна Иосифовна

Бракосочетание
01.11.1958

Жена: Подлесная (Горная) Вера Григорьевна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.07.1959

Дочь: Подлесная Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Подлесная (Горная) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
15.07.1963

Сын: Подлесный Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Подлесная (Горная) Вера Григорьевна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
11.08.2012
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
77 лет. Болезнь

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