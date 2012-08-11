Подлесный Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияГостагаевская
Дата рождения05.11.1934
Дата смерти11.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1934
Бракосочетание
01.11.1958
Рождение ребёнка
21.07.1959
Дочь: Подлесная Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Подлесная (Горная) Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
15.07.1963
Сын: Подлесный Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Подлесная (Горная) Вера Григорьевна
Смерть
11.08.2012
77 лет. Болезнь