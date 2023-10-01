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Ворожцов Григорий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1922

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1922

Отец: Ворожцов Митрофан Дмитриевич

Мать: Ворожцова (Юркина) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворожцов Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Ворожцова Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворожцова Алевтина

Призыв на военную службу
17.07.1941
Военная служба
С 08.05.1942 по 15.07.1948
Краснофлотец 565 батареи БВФл ФПЭ.
Работа или профессия
Между 1948 и 1982
Киров, город Киров, Кировская область
Работал мастером на заводе им. 20 партсъезда.
Демобилизация
15.07.1948
Смерть
1982
Погиб в ДТП, возвращаясь с реки Великая (вероятно, после рыбалки).

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