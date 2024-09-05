Скоробогатько (Ярошок) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Ярошок Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скоробогатько Пётр
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Скоробогатько Ксения Петровна
Отец ребёнка: Скоробогатько Пётр
Рождение ребёнка
1788
Сын: Скоробогатько Роман Петрович
Отец ребёнка: Скоробогатько Пётр
Смерть
После 1797