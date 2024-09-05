Скоробогатько (Ярошок) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько (Ярошок) Елена Павловна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ярошок Павел

Мать: Ярошок Марина Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Пётр

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Скоробогатько Ксения Петровна

Отец ребёнка: Скоробогатько Пётр

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Скоробогатько Роман Петрович

Отец ребёнка: Скоробогатько Пётр

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797

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