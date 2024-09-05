Скоробогатько Пётр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Скоробогатько Ксения Петровна
Мать ребёнка: Скоробогатько (Ярошок) Елена Павловна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Скоробогатько Роман Петрович
Мать ребёнка: Скоробогатько (Ярошок) Елена Павловна
Смерть
До 1797