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Скоробогатько Пётр

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатько (Ярошок) Елена Павловна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Скоробогатько Ксения Петровна

Мать ребёнка: Скоробогатько (Ярошок) Елена Павловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Скоробогатько Роман Петрович

Мать ребёнка: Скоробогатько (Ярошок) Елена Павловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1797
Покровское, Чернігівська область

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