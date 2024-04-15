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Колотов Петр Михайлович

Место рождения

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

1916 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
05.02.1916 ст.

Жена: Колотова Домна Евдокимовна

Рождение ребёнка
20.08.1916 ст.

Сын: Колотов Семен Петрович

Мать ребёнка: Колотова Домна Евдокимовна

Рождение ребёнка
19.07.1918

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Колотова Домна Евдокимовна

Рождение ребёнка
10.03.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Домна Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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