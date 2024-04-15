Колотов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
05.02.1916 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1916 ст.
Мать ребёнка: Колотова Домна Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.07.1918
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Колотова Домна Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.03.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Домна Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно