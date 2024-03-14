Колотова (Буракова) Домна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1916 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1916 ст.
Отец ребёнка: Колотов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1918
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Колотов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
10.03.1921
Сын: Колотов Александр Петрович
Отец ребёнка: Колотов Петр Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно