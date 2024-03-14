Колотова (Буракова) Домна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Буракова) Домна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1916 ст.

Муж: Колотов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
20.08.1916 ст.

Сын: Колотов Семен Петрович

Отец ребёнка: Колотов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
19.07.1918

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Колотов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
10.03.1921

Сын: Колотов Александр Петрович

Отец ребёнка: Колотов Петр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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