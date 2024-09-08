Семенов Антон Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенова Домна Викентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыбченко Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Семенова Домна Викентьевна
Рождение ребёнка
02.02.1909
Мать ребёнка: Семенова Домна Викентьевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Семенова Домна Викентьевна
Смерть
Неизвестно