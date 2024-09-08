Семенова Домна Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Домна Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Викентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Павел Антонович

Отец ребёнка: Семенов Антон Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыбченко Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Семенов Антон Платонович

Рождение ребёнка
02.02.1909

Сын: Семенов Семен Антонович

Отец ребёнка: Семенов Антон Платонович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Семенов Ефим Антонович

Отец ребёнка: Семенов Антон Платонович

Смерть
Неизвестно

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