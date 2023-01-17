Парланд (Алексеева) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти?.11.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1894
ц. Св. Николая Чудотворца при ремесленном училище цесаревича Николая [1-я Рота Измайловского полка, 1]
Смерть
?.11.1941
Похороны
Неизвестно
Волковское лютеранское кладбище