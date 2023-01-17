Парланд (Алексеева) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парланд (Алексеева) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1894

Муж: Parland Albert Alexander

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ц. Св. Николая Чудотворца при ремесленном училище цесаревича Николая [1-я Рота Измайловского полка, 1]
Смерть
?.11.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Волковское лютеранское кладбище
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