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Ржаницына Анастасия Васильевна

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Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ржаницын Александр Разумникович

Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ржаницын Мардарий Разумникович

Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ржаницын Евгений Разумникович

Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ржаницын Виктор Разумникович

Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ржаницына Клавдия Разумниковна

Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ржаницына Клеопатра Разумниковна

Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ржаницына Манефа Разумниковна

Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Разумник Максимович

Смерть
Неизвестно
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