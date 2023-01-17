Ржаницына Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ржаницын Александр Разумникович
Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ржаницын Мардарий Разумникович
Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ржаницын Евгений Разумникович
Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ржаницын Виктор Разумникович
Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ржаницына Клавдия Разумниковна
Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ржаницына Клеопатра Разумниковна
Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ржаницына Манефа Разумниковна
Отец ребёнка: Ржаницын Разумник Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно