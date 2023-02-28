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Ржаницын Мардарий Разумникович

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Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ржаницын Разумник Максимович

Мать: Ржаницына Анастасия Васильевна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Образование
?.06.1849 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии со званием студента.
Работа или профессия
?.11.1849 ст.
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Определен учителем 2-го приходского класса Яренского духовного училища.
Работа или профессия
?.01.1852 ст.
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Перемещен учителем низшего отделения.
Работа или профессия
1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Учитель низшего отделения духовного училища.
Работа или профессия
1859
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наставник высшего отделения духовного училища.
Работа или профессия
?.03.1862 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
По прошению переведен наставником Тотемского духовного училища.
Работа или профессия
?.01.1868 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Избран членом правления и делопроизводителем училища.
Работа или профессия
?.10.1873 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определен на должность смотрителя училища.
Награда
1874
Орден Св. Станислава 3-й степени.
Смерть
Неизвестно
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