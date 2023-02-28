Ржаницын Мардарий Разумникович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Образование
?.06.1849 ст.
Окончил курс Семинарии со званием студента.
Работа или профессия
?.11.1849 ст.
Определен учителем 2-го приходского класса Яренского духовного училища.
Работа или профессия
?.01.1852 ст.
Перемещен учителем низшего отделения.
Работа или профессия
1858
Учитель низшего отделения духовного училища.
Работа или профессия
1859
Наставник высшего отделения духовного училища.
Работа или профессия
?.03.1862 ст.
По прошению переведен наставником Тотемского духовного училища.
Работа или профессия
?.01.1868 ст.
Избран членом правления и делопроизводителем училища.
Работа или профессия
?.10.1873 ст.
Определен на должность смотрителя училища.
Награда
1874
Орден Св. Станислава 3-й степени.
Смерть
Неизвестно