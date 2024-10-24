Бедов (Біда) Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения10.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1891 ст.
Крещение
10.06.1891 ст.
Бракосочетание
До 1912 ст.
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Сыромля (Бедова) Ганна (Анна) Владимировна
Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична
Рождение ребёнка
20.08.1916 ст.
Дочь: Федько (Бедова) Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична
Рождение ребёнка
16.07.1920
Дочь: Бедова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична
Рождение ребёнка
22.07.1923
Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бедова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бедов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бедов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична
Работа или профессия
До 1937
Колхоз «Утро», плотник
Арест
25.10.1937
Раскулачивание
15.11.1937
Осудивший орган: Тройка УНКВД СССР по Челябинской области Статья: УК РСФСР - 58-10 Приговор: 10 лет л/св.
Реабилитация осужденного
29.11.1958
Архивное дело: ГУ ОГАЧО. Ф. Р- 467. Оп. 3. Д. 2570 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Челябинской обл.
Смерть
Неизвестно