Бедов (Біда) Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБедов (Біда) Владимир Иванович

Бедов (Біда) Владимир Иванович

Место рождения

Гриневка, Сумська область

Дата рождения

10.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1891 ст.

Отец: Беда (Біда) Иоанн Иванов

Мать: Беда (Михайленко) Мария Иосифова

Гриневка, Сумська область
Крещение
10.06.1891 ст.
Гриневка, Сумська область
Бракосочетание
До 1912 ст.

Жена: Бедова (Волощенко) Анна Никитична

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Сыромля (Бедова) Ганна (Анна) Владимировна

Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.08.1916 ст.

Дочь: Федько (Бедова) Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.07.1920

Дочь: Бедова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.07.1923

Сын: Бедов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бедова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бедов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бедов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Бедова (Волощенко) Анна Никитична

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
До 1937
Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Колхоз «Утро», плотник
Арест
25.10.1937
Раскулачивание
15.11.1937
Осудивший орган: Тройка УНКВД СССР по Челябинской области Статья: УК РСФСР - 58-10 Приговор: 10 лет л/св.
Реабилитация осужденного
29.11.1958
Архивное дело: ГУ ОГАЧО. Ф. Р- 467. Оп. 3. Д. 2570 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Челябинской обл.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.