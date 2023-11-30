Бедов Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1923
Призыв на военную службу
16.07.1942
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Военная награда
23.05.1945
Орден Красной Звезды (дата свершения подвига 02.05.1945)
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За взятие Будапешта»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За освобождение Праги»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За взятие Вены»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно