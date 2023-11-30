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Бедов Иван Владимирович

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Место рождения

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

22.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1923

Отец: Бедов Владимир Иванович

Мать: Беда Евдокия Константиновна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Призыв на военную службу
16.07.1942
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Военная награда
23.05.1945
Орден Красной Звезды (дата свершения подвига 02.05.1945)
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За взятие Будапешта»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За освобождение Праги»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За взятие Вены»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно
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