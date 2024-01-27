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Алаторцева Узенья Ананьева

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1740

Сын: Алатарцев Alatortsev Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1751

Сын: Алатарцев Alatortsev Матвей Гаврилович

Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758

Сын: Алатарцев Alatortsev Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1761

Сын: Алатарцев Alatortsev Леонтий Гаврилович

Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 76 уже вдова, муж умер. Живет с детьми и внуками и правнуками в селении Солдатская Вихляйка (Чекмари) Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно
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