Алаторцева Узенья Ананьева
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
1719
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1740
Сын: Алатарцев Alatortsev Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1751
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758
Сын: Алатарцев Alatortsev Семен Гаврилович
Отец ребёнка: Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1761
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 76 уже вдова, муж умер. Живет с детьми и внуками и правнуками в селении Солдатская Вихляйка (Чекмари) Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно