Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1710
Дата смертиОколо 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
1710
Отец: Алатарцев Alatortsev Савелий
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1740
Сын: Алатарцев Alatortsev Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1751
Сын: Алатарцев Alatortsev Матвей Гаврилович
Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена Гавриловна
Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Авдотья Гавриловна
Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758
Сын: Алатарцев Alatortsev Семен Гаврилович
Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1761
Сын: Алатарцев Alatortsev Леонтий Гаврилович
Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 53 года живет с 6 детьми и родным братом Малофеем 43 лет в Солдатской Вихляйке.
Смерть
Около 1790
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка