Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич

Алатарцев Alatortsev Гаврила Савельевич

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1710

Дата смерти

Около 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Алатарцев Alatortsev Савелий

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1740

Сын: Алатарцев Alatortsev Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1751

Сын: Алатарцев Alatortsev Матвей Гаврилович

Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена Гавриловна

Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Авдотья Гавриловна

Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758

Сын: Алатарцев Alatortsev Семен Гаврилович

Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1761

Сын: Алатарцев Alatortsev Леонтий Гаврилович

Мать ребёнка: Алаторцева Узенья Ананьева

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 53 года живет с 6 детьми и родным братом Малофеем 43 лет в Солдатской Вихляйке.
Смерть
Около 1790
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close