Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Петр Малафеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Орина Дементьева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кондрат Алексеевич

Мать ребёнка: Орина Дементьева

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Фёкла Алексеевна

Мать ребёнка: Орина Дементьева

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Еремей Алексеевич

Мать ребёнка: Орина Дементьева

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орина Дементьева

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1759
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