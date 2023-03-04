Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Петр Малафеев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Орина Дементьева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кондрат Алексеевич
Мать ребёнка: Орина Дементьева
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Фёкла Алексеевна
Мать ребёнка: Орина Дементьева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Еремей Алексеевич
Мать ребёнка: Орина Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орина Дементьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759