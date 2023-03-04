Орина Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орина Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кондрат Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Фёкла Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Еремей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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