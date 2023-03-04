Орина Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кондрат Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Фёкла Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Еремей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762