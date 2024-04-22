(Флеер) Антонина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Флеер) Антонина Борисовна

(Флеер) Антонина Борисовна

Место рождения

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.06.1896 ст.

Дата смерти

31.07.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1896 ст.

Отец: Флеер Борис Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер Юлия Карловна

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 188 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Крещение
08.06.1896 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Церковь Спаса Нерукотворного Образа | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 188 - Актовые записи о рождении, браке ... Показать все
Смерть
31.07.1896 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: «От поноса» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 188 - Актовые записи о рождении, браке и смерти... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close