(Флеер) Антонина Борисовна
Место рождения
Дата рождения06.06.1896 ст.
Дата смерти31.07.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1896 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 188 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Крещение
08.06.1896 ст.
Церковь Спаса Нерукотворного Образа | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 188 - Актовые записи о рождении, браке ... Показать все
Смерть
31.07.1896 ст.
Причина смерти: «От поноса» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 188 - Актовые записи о рождении, браке и смерти... Показать все