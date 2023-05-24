Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1866

Дата смерти

27.07.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Рождение ребёнка
1894

Сын: Аллилуев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Рождение ребёнка
1898

Сын: Аллилуев ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: (Аллилуева) НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Смерть
27.07.1945

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