Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1866
Дата смерти27.07.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: (Аллилуева) НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Смерть
27.07.1945