Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1894

Сын: Аллилуев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1898

Сын: Аллилуев ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: (Аллилуева) НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Смерть
1951

Мы используем куки для улучшения работы сайта.