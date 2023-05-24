Аллилуева (Федоренко) ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: (Аллилуева) НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Аллилуев СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Смерть
1951