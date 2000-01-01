Счасливцева (Пантелеева) Марельяна Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева (Пантелеева) Марельяна Ульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Счасливцев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Счасливцев Григорий Прокопивич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Счасливцев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Счасливцев Григорий Прокопивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Григорий Прокопивич

Смерть
После 1763
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