Счасливцев Григорий Прокопивич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцев Григорий Прокопивич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Счасливцев Прокоп Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Счасливцев Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Счасливцева Марельяна Ульянова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Счасливцев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Счасливцева Марельяна Ульянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счасливцева Марельяна Ульянова

Смерть
1763
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