Счасливцев Григорий Прокопивич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Счасливцев Прокоп Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Счасливцев Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Счасливцева Марельяна Ульянова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Счасливцев Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Счасливцева Марельяна Ульянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1763