Булатова (Козмина) Ксения Никитична
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиМежду 1807 и 1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Лукина (Булатова) Парасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Булатов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Булатова) Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Булатов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Булатова) Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Булатов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Булатов Фёдор Григорьевич
Смерть
Между 1807 и 1822