Булатова (Козмина) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Козмина) Ксения Никитична

Место рождения

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Между 1807 и 1822

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Козмин Никита Фаддеевич

Мать: Козмина Татьяна Дмитриевна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Фёдор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Лукина (Булатова) Парасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Булатов Фёдор Григорьевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Булатова) Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Булатов Фёдор Григорьевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Булатова) Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Булатов Фёдор Григорьевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Булатов Роман Фёдорович

Отец ребёнка: Булатов Фёдор Григорьевич

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1807 и 1822
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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