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Бабкин Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1969

Отец: Бабкин Владимир Михайлович

Мать: Бабкина (Клинцова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
05.03.2001

Дочь: (Бабкина) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
10.02.2003

Сын: Бабкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
27.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна

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