Бабкин Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.2001
Дочь: (Бабкина) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
10.02.2003
Сын: Бабкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
27.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна